Mit dem Ernährungs-Doc: Gesundes mit Fisch und Spargel

Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl stehen in einer Küche und zeigen einen Teller mit Fischfrikadellen und eine Auflaufform mit Apple Crumble.

Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl präsentieren gesunde und leckere Gerichte. Zum kulinarischen Auftakt servieren sie diesmal einen Vorspeisensnack mit gegrilltem Spargel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.03.2026
11:50 - 12:20 Uhr

Statt kalorienreicher Sauce hollandaise oder Buttersoße gibt es dazu einen Wildkräuter-Rucola-Salat, gebratene Fleischtomaten und eine raffinierte Haselnuss-Vinaigrette. Im zweiten Gang der schmackhaften Fitnessküche kommt frischer Seefisch auf den Teller.

Fisch liefert dem Körper wichtige Eiweiße, Vitamine und gesunde Fette. Für die Zubereitung von Fischfrikadellen haben sich Tarik Rose und Matthias Riedl für Rotbarsch aus nachhaltiger und schonender Fischerei entschieden. Das aromatische Fleisch ist besonders mager und punktet zudem mit einem hohen Omega-3-Fettgehalt. Zum norddeutschen Küstenküchenklassiker gibt es Remouladensoße auf Joghurtbasis und eine Alternative zum Kartoffelsalat: süß-sauren Kartoffelstampf mit Dill und Schnittlauch.

Mit bestem Gewissen darf man sich zum Abschluss auch das Apfel-Crumble schmecken lassen. Die knusprigen Brösel auf den Äpfeln werden mit Honig, Getreideflocken, Nüssen und Joghurt zubereitet statt mit Mehl, Zucker und Butter.

