Mit dem Ernährungs-Doc: Gesunde italienische Küche
"Via Italia!" ist diesmal das Motto in der Küche von Tarik Rose. Gemeinsam mit Ernährungs-Doc Matthias Riedl stellt der Fernsehkoch mediterrane Klassiker vor, die sehr gesund und lecker sind.
- 17.03.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Los geht es mit Antipasti aus frischem norddeutschem Gemüse. Möhren, Pastinaken, Fenchel, rote Zwiebeln und Topinambur werden dafür im Ofen gebacken und anschließend mit hochwertigen Ölen und Kräutern pikant gewürzt.
Dazu gibt es ein Pesto mit Petersilie und Mandeln. Das beliebte Küchenkraut und die Nüsse sind ebenso gesund wie das Antipasti-Gemüse. Beide Zutaten enthalten eine Vielzahl an Vitaminen und gesunden Nährstoffen.
Nach der Vorspeise folgt eine leckere Portion handgemachte Pasta: Gnocchi mit geschmolzenen Tomaten und Lauch. Die kleinen Kartoffelnocken sind kinderleicht selbst herzustellen und mit der leichten und fruchtigen Tomatensoße auch keine Kalorienbombe.
Zum Dessert gibt es ein Melonensüppchen mit geeistem Joghurt. In dem beliebten Kürbisgewächs steckt nicht nur Geschmack, sondern auch eine Vielzahl anderer Wirkstoffe. Nach Erkenntnissen US-amerikanischer Forscher enthalten Melonen Citrullin. Die anregende Substanz gilt auch als potenzfördernd, da sie die Erweiterung der Blutgefäße unterstützt. Sportler nehmen Citrullin, weil es die Belastbarkeit beim Training fördern soll.