Kultur
Mit dem Ernährungs-Doc: Gesunde skandinavische Küche mit Lachs und Hering
Für ihre gesunde und gleichermaßen schmackhafte Küche lassen sich Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl dieses Mal von der skandinavischen Küche inspirieren.
- 14.04.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Aufgrund der geografischen Lage kommt in Schweden, Dänemark oder Norwegen viel Fisch auf den Tisch, außerdem Gemüse und Beeren aus dem Wald. Da die Sommer- und Ernteperioden im hohen Norden nur von kurzer Dauer sind, ist die Esskultur von Vorratshaltung geprägt.
Zu den Spezialitäten gehören deshalb viele getrocknete, geräucherte oder eingelegte Lebensmittel.
Ein Klassiker ist "Graved Lachs". Um ihn haltbar zu machen, wurde er früher eingesalzen und vergraben - daher der Name. Die Konservierungsmethode kann man gut zur Herstellung einer Fischdelikatesse nutzen. In der "Iss besser!"-Küche wird der Lachs mit Salz und etwas braunem Zucker eingerieben. Außerdem kommen Fenchelsamen, Sternanis, Koriandersaat und frischer Dill hinzu. Der Lachs mariniert anschließend zwei Tage lang mit den Gewürzen im Kühlschrank. Das macht das Fleisch zart und sehr aromatisch.
Frischer oder gebeizter Lachs ist durch seine Omega-3-Fettsäuren besonders gesund. Sie sind für den menschlichen Stoffwechsel von großer Bedeutung. Außerdem verringern sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wirken sich positiv auf die Psyche aus.
In Sachen Omega-3-Fettsäuren kann auch der Hering punkten. In Skandinavien wird er gerne süßsauer und in verschiedenen Geschmacksrichtungen eingelegt. Grundlage für den Heringssalat von Tarik Rose und Matthias Riedl sind Matjesfilets. Sie werden in einer milden Essigvinaigrette mariniert und mit Äpfeln, Zwiebeln und Radieschen angerichtet. Frisch geriebener Meerrettich sorgt für eine pikante Schärfe.
In Deutschland eher unbekannt, dafür in Schweden ein beliebter Leckerbissen auf jeder Party oder dem Familienfest: Smörgåstårta - Butterbrottorte. Dabei handelt es sich um eine herzhafte Torte, bei der die Zutaten nicht süß, sondern pikant und salzig sind. Die Zubereitung ist einfach, das Ergebnis hingegen ein Augen- und Gaumenschmaus. Das "Iss besser!"-Team schichtet den kulinarischen Eyecatcher mit Vollkornbrot, Frischkäse, gebeiztem Lachs, Gurkenscheiben und Radieschen. Dazu gibt es einen Rohkostsalat aus Ringelbete, Sprossen und frischen Kräutern.