Kultur
Gesunde Pilze – Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc
Champignons, Kräuterseitlinge, Austernpilze und Shiitake: In Geschmack und Einsatzmöglichkeiten müssen sich Zuchtpilze vor ihren Verwandten aus dem Wald in keiner Hinsicht verstecken. Außerdem haben sie das ganze Jahr über Saison und bieten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe unzählige Pluspunkte für die Gesundheit.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Obendrein sind Pilze kalorienarm und so gut wie fettfrei. Das macht sie auch für figurbewusste Genießer interessant.
Dieses Mal machen Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl Champignons und Co zu Hauptdarstellern in ihrer gesunden Küche. Los geht es mit gefülltem Portobello. Bei diesem Pilz handelt es sich im Grunde genommen um einen großen Champignon. Der Kopfdurchmesser kann zehn bis zwölf Zentimeter erreichen. Außerdem ist sein Geschmack etwas kräftiger als der seines kleinen Bruders. Die Pilze werden gebraten, dann mit Mozzarella oder Ziegenfrischkäse gefüllt und goldbraun überbacken. Zu den gefüllten Portobellos gibt es eine Kräutersalsa mit Sauerampfer und Paprika.
Danach werden "Bao Buns" serviert. Die gedämpften und gefüllten Brötchen sind eine Streetfood-Vorspeisenspezialität aus der chinesischen Küche. Die kleinen Teiglinge werden aus Hefe und Dinkelmehl zubereitet und in Wasserdampf gegart, so ähnlich wie Dampfnudeln. Für die Füllung der weichen und fluffigen Brötchen kommen Austernpilze und Shiitake in die Pfanne. Sie gelten als besonders aromatisch, zudem enthalten sie eine große Anzahl wertvoller Vitalstoffe. Ihr hoher Proteingehalt macht sie wie alle Pilze auch für Vegetarier und Veganer interessant. Getoppt wird die Füllung mit Tomaten, Staudensellerie und asiatischen Gewürzen.
Zum Abschluss der gesunden Pilzküche kommt ein vegetarisches Gulasch auf den Tisch. Hierfür sind Pilze mit fleischartiger Konsistenz geeignet, beispielsweise braune Steinchampignons und Kräuterseitlinge. Letztere punkten mit einem nussigen Aroma, das ein wenig an Steinpilze erinnert. Das Gulasch wird mit Knoblauch und Chili kräftig gewürzt und mit saurer Sahne verfeinert.
Dazu servieren die beiden Gesundheits-Gourmets gebratene Gemüserösti. Die kleinen knusprigen Fladen werden normalerweise aus Kartoffeln hergestellt. Anstelle der kohlenhydratreichen Knollen kommen nun geraspelte Möhren, Pastinaken und Spitzkohl ins Spiel. Die Gemüse werden mit Eiern, Mehl und Stärke gebunden und können in Sachen Geschmack und knuspriger Konsistenz bestens mit dem Kartoffelklassiker mithalten. Ein herzhaftes Gericht - und in Kombination mit dem Pilzgulasch eine leckere Alternative zu Fleischgerichten.