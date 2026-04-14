Gesunde Pilze – Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc

Dieses Mal machen Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl Champignons und Co zu Hauptdarstellern in ihrer gesunden Küche. Los geht es mit gefülltem Portobello. Bei diesem Pilz handelt es sich im Grunde genommen um einen großen Champignon. Der Kopfdurchmesser kann zehn bis zwölf Zentimeter erreichen. Außerdem ist sein Geschmack etwas kräftiger als der seines kleinen Bruders. Die Pilze werden gebraten, dann mit Mozzarella oder Ziegenfrischkäse gefüllt und goldbraun überbacken. Zu den gefüllten Portobellos gibt es eine Kräutersalsa mit Sauerampfer und Paprika.