Iss besser! Frühlingszeit ist Spargelzeit!

Danach gibt es confierten Spargel aus dem Ofen. Bei der Zubereitungsart handelt es sich um eine traditionelle Garmethode, bei der Fleisch und Geflügel im eigenen Saft oder Fett geschmort und konserviert werden. Die Produkte behalten dadurch ihr volles Aroma und werden besonders saftig und zart. Die Garmethode eignet sich aber auch für eine schonende und aromatische Zubereitung von Gemüse. Dafür wird der Spargel in Olivenöl angebraten und mit Honig und Apfelbalsamessig gewürzt. Außerdem kommen Haselnüsse und Tomaten dazu. Der Spargel wird anschließend im Ofen fertig gegart.