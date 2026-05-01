Kultur
Iss besser! Frühlingszeit ist Spargelzeit!
Frühlingszeit ist Spargelzeit! Die grünen und weißen Stangen schmecken lecker und sind zudem noch mächtig gesund. Mit seinem hohen Wasseranteil ist Spargel ein ausgesprochen schlankes Gemüse.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.05.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl haben in der "Iss besser!"-Küche kreative und trotzdem einfache Rezepte für den kleinen und großen Hunger parat. Los geht es mit gefüllten Pfannkuchen aus Buchweizenmehl.
Das Pseudogetreide enthält kein Klebereiweiß und ist deshalb eine gute Alternative zu Weizen und für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Das Knöterichgewächs enthält außerdem hochwertige Nähr-, Vital- und Mineralstoffe sowie leicht verdauliche Proteine.
Bei der Zubereitung haben sich der Ernährungsexperte und Fernsehkoch von der italienischen Küche inspirieren lassen. Dort nennt man gefüllte Pfannkuchen "Crespelle". Für die Füllung wird weißer und grüner Spargel in der Pfanne gebraten und mit Ingwer, Knoblauch und frischen Kräutern gewürzt. Die Crespelle werden zunächst mit Frischkäse bestrichen, dann mit dem Spargel belegt und zusammengerollt. Angerichtet wird der gesunde und leckere Snack auf einem knackigen Rucola-Salat.
Danach gibt es confierten Spargel aus dem Ofen. Bei der Zubereitungsart handelt es sich um eine traditionelle Garmethode, bei der Fleisch und Geflügel im eigenen Saft oder Fett geschmort und konserviert werden. Die Produkte behalten dadurch ihr volles Aroma und werden besonders saftig und zart. Die Garmethode eignet sich aber auch für eine schonende und aromatische Zubereitung von Gemüse. Dafür wird der Spargel in Olivenöl angebraten und mit Honig und Apfelbalsamessig gewürzt. Außerdem kommen Haselnüsse und Tomaten dazu. Der Spargel wird anschließend im Ofen fertig gegart.
Dazu servieren Tarik Rose und Dr. Matthias Riedl eine Sauce gribiche. Der französische Soßenklassiker hat ein säuerlich-pikantes Aroma und wird aus gekochten Eiern, Essig, Senf, Öl und Schnittlauch hergestellt.
Als finaler Gang steht ein pikantes Spargelfrikassee auf der Speisekarte. Das beliebte Frühjahrsgemüse wird dieses Mal mit Möhren, Pastinaken und Champignons kombiniert und in Sauerrahm geschmort - viel Geschmack und reichlich gesunde Zutaten. Sauerrahm schützt beispielsweise durch die Milchsäurebakterien die Schleimhäute im Magen und fördert eine gesunde Darmflora. Außerdem enthält saure Sahne einen perfekten Mineralstoff-Mix und kaum Lactose.
Gekrönt wird das Spargelfrikassee mit einem frisch zubereiteten Kräuteröl und gebratenen Garnelen. Die edlen Meeresfrüchte sind nicht nur eine eiweißhaltige Delikatesse, sondern gelten bei den Ernährungsmedizinern auch als tolle Jodquelle, vorausgesetzt sie stammen aus Wildfang oder ökologisch unbedenklicher und artgerechter Biozucht.
Nur 150 Kalorien stecken in einem Kilogramm Spargel. Gleichzeitig ist der Spargel ein wahres Kraftpaket an Vitaminen und Mineralstoffen. Diese unterstützen das Immunsystem und schützen beispielsweise vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs. Zudem sind im Spargel wichtige Bausteine für gesunde Zähne und Knochen enthalten, und der verhältnismäßig hohe Stickstoffanteil regt die Nierentätigkeit an. Zwischen April und Juni wächst das Gemüse zudem direkt vor der heimischen Haustür. Mit gutem Appetit und bestem Gewissen darf man sich also Spargel schmecken lassen.