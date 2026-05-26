Kultur
Iss besser! Auerochse in der Elbtalaue
Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, geht auf kulinarische Rundreise durch den schönen Norden. Quer durchs Land besucht er Züchter, Bauern und Fischer, die gesunde Lebensmittel produzieren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.06.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Diesmal fährt Tarik für seine "wilde Küche" in die wunderschöne Elbtalaue nach Niedersachsen. Dort liegt östlich der Elbe mitten im Biosphärenreservat der ökologisch bewirtschaftete Hof von Jürgen Niederhoff. Der Landwirt hält alte Nutztierrassen wie den Auerochsen.
Die stattlichen Tiere verbringen ihr gesamtes Leben im Freien und stehen nicht einen Tag lang im Stall. Sie werden auch zur Landschaftspflege eingesetzt.
Im Geländewagen bricht Tarik Rose auf zu einer Safari zu den Heckrindern, wie die Auerochsen heißen. In dieser Traumlandschaft macht sich der Koch an ein traumhaftes Gericht: "Ossobuco à la Tarik" - geschmorte Auerochsenbeinscheiben mit Gemüse und Grillkartoffelstampf.