Inside Gstaad Palace – Luxus und Tradition im Kulthotel (4/4)
Das Saisonende im Gstaad Palace bedeutet nochmals grossen Stress, den Mitarbeitenden merkt man die drei anstrengenden Monate an – es fliessen Tränen. Und: In der vierten Folge der «DOK»-Serie lüftet der Hotelbesitzer exklusiv das Geheimnis um seine Nachfolge.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 10.02.2026
- 23:10 - 23:55 Uhr
Time to say goodbye – die Saison geht nach drei intensiven Monaten zu Ende, die Nerven der Mitarbeitenden im Gstaader Fünf-Sterne-Haus liegen blank. «Die Gäste saugen uns aus, die sind derart anstrengend», seufzt Palace-Küchenchef Franz Faeh, «wir sind die Untertanen, sie die Könige.» Sein Sous-Chef Michael Althaus freut sich, dass er endlich wieder den Bart wachsen lassen kann: «Das ist ein Stück Freiheit!» Selbst Eventmanagerin Lucy Fröhlich stösst an ihre Grenzen. Kurz vor dem grossen Abschluss-Dinner gerät die Tischordnung durcheinander und Improvisation ist gefragt.
Für die 19-jährige Polstererin Sandra Hirschi wird die Arbeit einfacher. Sind Gäste im Haus, muss sie sich stets im Hintergrund halten, in der Zwischensaison kann sich sich viel freier bewegen.
Und: Hotelbesitzer Andrea Scherz erzählt exklusiv und erstmals, wie die Nachfolgeregelung aussehen wird.