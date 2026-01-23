Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Inside Gastro
  4. Inside Gstaad Palace – Luxus und Tradition im Kulthotel (2/4)
Lucy Fröhlich, Head of Sales & Events im Gstaad Palace

Kultur

Inside Gstaad Palace – Luxus und Tradition im Kulthotel (2/4)

Die Wintersaison im Gstaad Palace ist eröffnet, das Team arbeitet auf Hochtouren. Das Luxushotel wird gern für Hochzeiten gebucht. Eventmanagerin Lucy Fröhlich muss gleich zwei parallel organisieren. Die Spezialwünsche der Brautpaare bringen sie ganz schön auf Trab.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.02.2026
23:20 - 00:00 Uhr

Mehr

Inside Gastro Sendetypical

Inside Gastro

Love is in the air - gleich zu Beginn der Wintersaison wird das Gstaad Palace zum Schauplatz für zwei Hochzeiten. Die eine ist seit einem Jahr geplant, die andere muss Eventmanagerin Lucy Fröhlich spontan innert weniger Tage auf die Beine stellen. Die Vorstellungen des Brautpaares sind ziemlich exquisit: Ein Harfenspieler auf dem Gletscher soll es sein, die Ringe wollen die beiden Verliebten während eines Ritts auf einem Pferd austauschen.

Auch bei den Mitarbeitenden des Luxushauses liegt Liebe in der Luft. Koch Sandro hat am Arbeitsplatz seine Freundin kennengelernt und auch der kulinarische Direktor Franz Faeh berichtet von seiner neuen Liebe.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.