Inside Gstaad Palace – Luxus und Tradition im Kulthotel (2/4)
Die Wintersaison im Gstaad Palace ist eröffnet, das Team arbeitet auf Hochtouren. Das Luxushotel wird gern für Hochzeiten gebucht. Eventmanagerin Lucy Fröhlich muss gleich zwei parallel organisieren. Die Spezialwünsche der Brautpaare bringen sie ganz schön auf Trab.
- 03.02.2026
- 23:20 - 00:00 Uhr
Love is in the air - gleich zu Beginn der Wintersaison wird das Gstaad Palace zum Schauplatz für zwei Hochzeiten. Die eine ist seit einem Jahr geplant, die andere muss Eventmanagerin Lucy Fröhlich spontan innert weniger Tage auf die Beine stellen. Die Vorstellungen des Brautpaares sind ziemlich exquisit: Ein Harfenspieler auf dem Gletscher soll es sein, die Ringe wollen die beiden Verliebten während eines Ritts auf einem Pferd austauschen.
Auch bei den Mitarbeitenden des Luxushauses liegt Liebe in der Luft. Koch Sandro hat am Arbeitsplatz seine Freundin kennengelernt und auch der kulinarische Direktor Franz Faeh berichtet von seiner neuen Liebe.