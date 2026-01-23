Kultur
Inside Gstaad Palace – Luxus und Tradition im Kulthotel (1/4)
Seit mehr als einem Jahrhundert beherbergt das Gstaad Palace Gäste aus der ganzen Welt. Die neue Serie erlaubt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des glamourösen Fünf-Sterne-Hauses. In der ersten Folge macht sich die Belegschaft bereit für die bevorstehende Wintersaison.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.02.2026
- 22:25 - 23:20 Uhr
Welcome to the show – Mitte Dezember öffnet das Gstaad Palace seine Türen. Bevor sich die High Society im Berner Oberland versammelt, bringen die 300 Mitarbeitenden das Luxushotel auf Hochglanz. In der Küche probt der kulinarische Direktor Franz Faeh mit seinem Team die neuen Gerichte aus – vom Rezept bis zum Anrichten. Selbstverständlich gehören Hummer, Kobe Beef und Entenleber dazu. «Unsere Gäste wollen das, dann bieten wir es ihnen natürlich auch an», sagt Faeh, der einst seine Lehre im Gstaad Palace absolviert hat.
Auch die Housekeeping-Equipe von Michaela Gäng arbeitet auf Hochtouren. Die Chefin mit dem strengen Auge hat Gästezimmer mit Fehlern vorbereitet, die die Zimmermädchen entdecken und beheben müssen.