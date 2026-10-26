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Masumi Abo lehrt die japanische Steckkunst Hanakubari an der Fachschule für Blumenkunst in Weihenstephan

Kultur

Von Trauerschmuck und Schönheit

Diese Folge von "Im Rausch der Blumen" zeigt, wie die Floristikschule Weihenstephan aus klassischem Blumenschmuck florale Kunst macht. Neue Ideen und ungewöhnliche Wege stehen im Mittelpunkt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.11.2026
10:05 - 10:30 Uhr

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Im Rausch der Blumen – Teaser mit Schriftzug

Im Rausch der Blumen

Die Schülerinnen und Schüler lernen, Blumen aus ihrer konservativen Nische zu holen und eigene Visionen zu entwickeln. Dabei spielen auch interkulturelle Techniken wie Ikebana eine wichtige Rolle. Selbst Trauerschmuck eröffnet neue Perspektiven.

Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich intensiv mit Farben, Texturen und der Kunstgeschichte der Blumen. Die gewonnenen Erfahrungen münden in einer außergewöhnlichen Ausstellung, in der Kunst und Blumen zu einer Einheit verschmelzen. Florale Installationen und fantasievoller Blumenschmuck sind zudem bei Hochzeiten, Bällen, in Schlössern und auf exklusiven Veranstaltungen zu entdecken.

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