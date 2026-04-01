Kultur
Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026
Erlebe die Highlights der 62. Grimme-Preisverleihung 2026 in Marl: die besten TV-Produktionen, emotionale Momente und große Gewinnerinnen und Gewinner. Linda Zervakis moderiert den Abend.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 24.04.2026
- 22:25 - 00:30 Uhr
Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für herausragende Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr werden die besten kreativen Köpfe und bewegendsten Geschichten gefeiert – ein unvergessliches Fest.
Erlebe den Grimme-Preis – die Krönung deutscher Fernsehkunst
3sat bringt dir die Highlights der 62. Preisverleihung direkt nach Hause: Die glanzvolle Zusammenfassung der Preisverleihung 2026 aus Marl – voller bewegender Momente, inspirierender Reden und strahlender Gewinner*innen. Tauche ein in die Welt des Fernsehens und erlebe, wie Exzellenz auf Leidenschaft trifft.
Am Freitag, dem 24. April 2026 wurde der renommierte Medienpreis in Marl verliehen. Neben einigen Sonderpreisen werden Grimme-Preise in den vier Wettbewerbskategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend vergeben.
In der Kategorie Fiktion gehen die Preise an folgende Produktionen: "Die Affäre Cum-Ex", "Die Nichte des Polizisten", "Tatort – Dunkelheit", "Tschappel" und "Spezial: Unterwegs im Namen der Kaiserin für die zeitgemäße Dekonstruktion des Sisi-Hypes durch eine radikale Ästhetik".
In der Kategorie Information & Kultur werden ausgezeichnet: "Das leere Grab", "Hass.Hetze.Hoffnung.", "Petra Kelly – Act Now!" und "Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges".
Der Grimme-Preis für die Besondere Journalistische Leistung geht an Golineh Atai für ihre ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt.
In der Kategorie Unterhaltung werden in diesem Jahr ausgezeichnet: "Gerry Star", "MAITHINK X – Die Show (2025)" und "smypathisch – die show".
In der Kategorie Kinder & Jugend geht der Grimme-Preis in diesem Jahr an: "Grüße vom Mars", "Ellbogen" und "Spezial: Die Darsteller von "Der talentierte Mr. F"".
Den Publikumspreis der Marler Gruppe gewinnt die Produktion "Lenas Hof". Die Produktion "KRANK Berlin" erhält den Preis der Studierendenjury. Frank Elstner wird mit der Besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands ausgezeichnet.
Glückwunsch an alle Gewinner*innen!
Die Nominierungskommissionen und Jurys setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Bildung, Publizismus und Medienwissenschaft zusammen, die vom Grimme-Institut für diese Aufgabe berufen werden.
Der Abend wird moderiert von Linda Zervakis. Die musikalische Begleitung übernehmen Helmut Zerlett und Band.
Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit vielen Emotionen, spannenden Geschichten und einzigartigen Momenten!