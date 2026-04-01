Die Affäre Cum-Ex (X Filme Creative Pool & True Content Entertainment/EPO-Film/Beta Film für ZDF/DR/New8)

Jan Schomburg (Buch), Dustin Loose (Regie), Kaspar Munk (Regie), Nils Strunk (Stellvertretend für das Ensemble), Karen-Lise Mynster (Stellvertretend für das Ensemble)



Die Nichte des Polizisten (W&B Television für SWR/NDR)

Rolf Basedow (Buch), Nicole Armbruster (Buch), Gabriela Sperl (Buch), Dustin Loose (Regie), Magdalena Laubisch (Stellvertretend für das Ensemble), Clemens Baumeister (Bildgestaltung)



Tatort – Dunkelheit (Sommerhaus Filmproduktion für ARD Degeto/hr)

Senad Halilbašić (Buch), Erol Yesilkaya (Buch), Stefan Schaller (Buch/Regie), Melika Foroutan (Darstellung), Edin Hasanovic (Darstellung)



Tschappel (Apollonia Film/Lax Entertainment für ZDF)

Marius Beck (Buch), Marc Philip Ginolas (Buch/Regie), Carly Coco (Regie), Sebastian Doppelbauer (Darstellung), Jeremias Meyer (Darstellung), David Ali Rashed (Darstellung)



Grimme-Preis Spezial für die zeitgemäße Dekonstruktion des Sisi-Hypes durch eine radikale Ästhetik

Unterwegs im Namen der Kaiserin (maze pictures/Hochschule für Film und Fernsehen für ZDF – Das Kleine Fernsehspiel)

Jovana Reisinger (Buch/Regie/Creation)