Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl (WDR)

Isabel Schayani (Buch/Regie), Mareike Wilms (Buch/Regie)



Einhundertvier (Jonathan Schörnig & Adrian Then)

Jonathan Schörnig (Regie/Bildgestaltung), Johannes Filous (Bildgestaltung)



Exile Never Ends (Pink Shadow Films für ZDF/ZDF – Das kleine Fernsehspiel)

Bahar Bektaş (Buch/Regie), Antonia Kilian (Bildgestaltung), Meret Madörin (Bildgestaltung), Tobias Carlsberg (Buch), Arash Asadi (Buch)



Grimme-Preis für die Besondere Journalistische Leistung an Isabell Beer und Isabel Ströh für ihre intensiven digitalen Recherchen zu sexueller Gewalt für die Filme "STRG_F Epic – Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter" und "STRG_F – Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram" (NDR/funk)



TOTAL TRUST (Filmtank/Witfilm für ZDF/ARTE/NTR)

Jialing Zhang (Buch/Regie), Barbara Toennieshen (Montage), Michael Grotenhoff (stellv. für die Produktion)