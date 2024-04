In der Kategorie Fiktion gehen die Preise an folgende Produktionen: "Haus Kummerveldt“, "Tamara“, "Sam – Ein Sachse“ und "Nichts, was uns passiert“. Der Grimme-Preis Spezial geht in diesem Jahr an die Produktion "Haus Kummerveldt“ für die experimentierfreudige Verknüpfung von Historie, Pop und Politik.