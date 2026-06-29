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Kultur

Grillen mit Ivana und Adnan (3/4) - Augsburger Huhn

Köchin Ivana und Hobbykoch Adnan bereiten diesmal "Butterfly Chicken" mit einer frischen Kräutermarinade zu. Das Fleisch dazu kommt von einem ganz besonderen Huhn: einem Augsburger Huhn. Die einzige bayerische Hühnerrasse war schon fast ausgestorben. Nun züchten Kristina und Michael die typischen schwarzen Zweinutzungshühner auf ihrem Nebenerwerbshof. Adnan bringt eins davon mit zum Grillen. Ein ganzes Huhn auf dem Grill? Das geht, zeigt Ivana. Zu dem Chicken Curry macht sie einen frischen Karotten-Sambal und einen fluffigen Kurkumareis.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.08.2026

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Ein Mann und eine Frau vor einem Hängegrill.

Grillen mit Ivana und Adnan

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