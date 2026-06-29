Kultur
Grillen mit Ivana und Adnan (2/4) - Was ist Tempeh?
Dieses Mal macht sich Adnan Maral auf den Weg ins Allgäu. Sein Ziel: eine Tempeh-Manufaktur. Was Tempeh genau ist, erfährt er von Markus und dessen Frau Steffi. Die beiden produzieren eines der wichtigsten Produkte aus Indonesien mitten im Allgäu – sogar in Bioqualität. Tempeh ist nicht nur ein gesunder Eiweißlieferant, sondern gilt auch als Superfood. Also ein vollwertiger Fleischersatz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.08.2026