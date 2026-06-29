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Kultur

Grillen mit Ivana und Adnan (1/4) - Die weite Welt der Gewürze

Dieses Mal geht es in die weite Welt der Gewürze: Köchin Ivana Sanshia Austermayer lässt sich vom Duft der Gewürze inspirieren, die Hobbykoch Adnan Maral zum Grillen mitgebracht hat. Der Duft inspiriert sie zu Hähnchen im Dukkah-Mantel, marinierten Blumenkohlsteaks und einer langsam geschmorten Lammschulter in Zatar-Sud. Adnan Maral besucht in Bad Tölz eine Bio-Gewürzmanufaktur.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 29.07.2026

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Ein Mann und eine Frau vor einem Hängegrill.

Grillen mit Ivana und Adnan

Gewürze bringen Essenskulturen zusammen. Aber Nachhaltigkeit und Fairtrade sind beim Handel mit Gewürzen noch nicht sehr verbreitet. Inhaber Boris hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Bei ihm findet man Gewürzmischungen wie Zatar, Dukkah, verschiedenste Currys oder auch die wildesten Pfeffersorten in Bioqualität. Adnan kann seine eigene Gewürzmischung machen. Da werden Sesam angeröstet und Kardamomsamen gemahlen und gerührt und gerührt.

Redaktionshinweis: Die drei weiteren Folgen von "Grillen mit Ivana und Adnan" zeigt 3sat an den kommenden Mittwochen jeweils um 11.45 Uhr.

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