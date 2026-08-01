Kultur
Le Concert de Paris 2026
Ein spektakuläres Feuerwerk mit Drohnenballett um den Pariser Eiffelturm und unzählige Weltstars: Das "Concert de Paris", größtes Klassik-Event Europas, bietet alljährlich Superlative.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 22:30 - 00:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Marina Viotti und Jakub Józef Orliński singen die schönsten Opernarien – vor allem aus Frankreich und Italien. Pianostar Hayato Sumino improvisiert über ein altbekanntes Kinderlied, und Perkussionistin Adélaïde Ferrière sprüht vor Energie.
Frankreich feiert sich am Vorabend des Nationalfeiertags selbst mit Evergreens aus dem europäischen Opernrepertoire – vom "Barbier von Sevilla" und "La Traviata" bis zu "Carmen" und "Hoffmanns Erzählungen".
Echte Stammgäste beim "Concert de Paris", das wie immer vom Orchestre National de France und dem Chor von Radio France gestaltet wird, sind Cellist Gautier Capuçon und Geiger Daniel Lozakovich.
Als Schwan aus dem "Karneval der Tiere" schwebt Cellist Gautier Capuçon übers Wasser, und Daniel Lozakovich verblüfft mit dem virtuosen Finale aus Tschaikowskys Violinkonzert. Aktuelle Musik präsentiert Adélaïde Ferrière, französischer Shooting-Star an der Percussion: Sie spielt einen Teil von Fazıl Says Schlagzeugkonzert.
Mezzosopranistin Farrah El-Dibany und weitere Solistinnen und Solisten interpretieren Musik von Purcell, Berlioz und Mascagni, bevor der Abend auf den absoluten Höhepunkt zusteuert: das grandiose Feuerwerk um den Eiffelturm. Der weltweit gefragte britische Dirigent - und Air-France-Pilot – Daniel Harding leitet das "Concert de Paris". Moderatorin Siham El-Maimouni führt durch den fulminanten Abend und trifft die Stars zum Backstage-Interview.