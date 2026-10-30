Die 3sat-Dokumentation zeichnet den Weg eines sensiblen Genies nach, das früh zum Star wird. Als Nachfolger von Christian Dior setzt Saint Laurent bereits mit Anfang 20 neue Maßstäbe in der Haute Couture. Seine Entwürfe sind modern, mutig, provokant. Sie treffen den Nerv der Zeit. Nach dem Rauswurf bei Dior baut er gemeinsam mit seinem Partner Pierre Bergé ein eigenes Modehaus auf, das zu einem globalen Imperium wird. Yves Saint Laurent bringt den Smoking für die Frau auf den Laufsteg, verbindet Kunst und Fashion im legendären Mondrian-Kleid und demokratisiert die Haute Couture mit seiner "Rive Gauche"-Linie. Saint Laurent macht Mode tragbar und relevant.