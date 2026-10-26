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  4. Fashion Empires: Gucci zwischen Mord und Luxus
Eine Gucchi-Collage

Kultur

Gucci

Gucci schreibt Modegeschichte: vom florentinischen Handwerksbetrieb zur weltberühmten Luxusmarke. Machtkämpfe, ein Mordfall und ein spektakuläres Comeback prägen die Geschichte bis heute.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
07.11.2026
19:20 - 20:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

1995 wird Maurizio Gucci ermordet. Das Verbrechen, das die Welt schockiert und den Namen Gucci endgültig zur Schlagzeile macht. Doch die Geschichte des Modehauses ist weit mehr als ein Kriminalfall: Sie ist die Chronik eines Imperiums, das immer wieder fällt – und stärker zurückkehrt.  

Gucci: Vom Lederwarengeschäft zum Modeimperium

Alles beginnt 1921 in Florenz: Guccio Gucci eröffnet ein Geschäft für Lederwaren und legt damit den Grundstein für eine Marke, die für italienisches Handwerk, Luxus und ikonische Designs steht. Mit Produkten wie dem Horsebit-Loafer oder der Bamboo Bag wird Gucci früh zur Prestigemarke – getragen von Hollywoodstars und Königshäusern.  

Doch der Erfolg wird zum Fluch. Innerhalb der Familie entbrennen Machtkämpfe, die das Unternehmen an den Rand des Ruins treiben. Wirtschaftliche Fehlentscheidungen und schließlich der Verkauf der Firma beenden die Ära der Gucci-Dynastie. Der Mord an Maurizio Gucci markiert den Tiefpunkt.  

Die Neuerfindung der Luxusmarke Gucci

Dennoch gelingt der Neuanfang: Designer wie Tom Ford und später Alessandro Michele erfinden Gucci radikal neu. Sie machen die Marke erneut zum globalen Phänomen zwischen Luxus, Popkultur und Zeitgeist.  

In der 3sat-Dokumentation kommen unter anderem zu Wort: die Gucci-Nachfahren Drusilla Gucci und Uberto Gucci, die Buchautorin Sara Gay Forden, die Modehistorikerin Valerie Steele sowie die Modejournalistin Joelle Diderich. 

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