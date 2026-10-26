Kultur
Chanel
Von Coco Chanels revolutionärer Vision über die schillernde Ära Karl Lagerfelds bis zum Neustart unter Kreativdirektor Matthieu Blazy: Die Geschichte eines Modehauses zwischen Glamour und Wandel.
- Datum:
Ein Kostüm, das Geschichte schrieb: Als die Präsidentengattin Jacqueline Kennedy am 22. November 1963 in Dallas neben ihrem tödlich verletzten Mann JFK zu sehen ist, wird ihr rosafarbenes Ensemble im Chanel-Design zum Symbol für Macht, Eleganz und Tragik. Das Bild geht um die Welt und macht das Kostüm zu einem der prägendsten Kleidungsstücke der Modegeschichte.
Coco Chanel revolutioniert die Mode der modernen Frau
Die 3sat-Dokumentation erzählt den Aufstieg von Gabrielle "Coco" Chanel. Sie kommt aus ärmlichen Verhältnissen, wächst nach dem Tod der Mutter im Waisenhaus auf und revolutioniert schließlich die Mode des 20. Jahrhunderts. Ihre Designs befreien Frauen vom Korsett, setzen auf Komfort, Selbstbestimmung, zeitlose Eleganz und prägen das Bild der selbstbewussten Frau. Mit Ikonen wie dem "Little Black Dress" oder dem Parfum Chanel No. 5 wird ihr Name weltweit bekannt und zum Synonym für modernen Stil.
Nach ihrem Tod verliert das Modeimperium an Strahlkraft und Relevanz. Bis schließlich ein Deutscher das Haus neu erfindet: Karl Lagerfeld. Mit spektakulären Shows, kreativer Radikalität und einem Gespür für den Zeitgeist führt er die Marke zurück an die Spitze der internationalen Fashionszene.
Matthieu Blazy und die nächste Ära von Chanel
Heute steht Chanel erneut vor einem Wendepunkt: In einer sich stark wandelnden Luxusindustrie übernimmt Matthieu Blazy die kreative Leitung der französischen Marke. Zwischen Milliardenumsätzen, sinkender Kundentreue und wachsendem Druck soll er das Erbe bewahren und zugleich neu beleben. Dieser Film erzählt von einem Modehaus, das wie kaum eine anderes für Stil, Einfluss und kulturelle Strahlkraft steht.
Zu Wort kommen unter anderem das ehemalige Model Inès de la Fressange, die Modehistorikerin Valerie Steele, der Modeblogger Bryanboy, Modejournalistin Joelle Diderich und Journalist Alfons Kaiser.