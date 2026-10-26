Kultur
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent definiert die weibliche Silhouette neu und kreiert Mode, die Ausdruck von Freiheit ist. Doch hinter dem Erfolg liegt ein Leben voller Druck, Krisen und Neuanfänge.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Ein schüchterner Junge aus Algerien wird zu einem der größten Couturiers des 20. Jahrhunderts: Yves Saint Laurent verändert die Mode grundlegend und schreibt eine Geschichte voller Kontraste.
Yves Saint Laurent und die Revolution der Mode
Die 3sat-Dokumentation zeichnet den Weg eines sensiblen Genies nach, das früh zum Star wird. Als Nachfolger von Christian Dior setzt Saint Laurent bereits mit Anfang 20 neue Maßstäbe in der Haute Couture. Seine Entwürfe sind modern, mutig, provokant. Sie treffen den Nerv der Zeit. Nach dem Rauswurf bei Dior baut er gemeinsam mit seinem Partner Pierre Bergé ein eigenes Modehaus auf, das zu einem globalen Imperium wird. Yves Saint Laurent bringt den Smoking für die Frau auf den Laufsteg, verbindet Kunst und Fashion im legendären Mondrian-Kleid und demokratisiert die Haute Couture mit seiner "Rive Gauche"-Linie. Saint Laurent macht Mode tragbar und relevant.
Doch der Erfolg hat seine Schattenseiten. Der Leistungsdruck, persönliche Krisen und gesundheitliche Probleme begleiten seine Karriere. Yves Saint Laurent kämpft gegen seine Dämonen, findet aber immer wieder zurück zu neuer Kreativität. Seine Arbeit entsteht im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Brillanz und persönlichen Abgründen. Bis heute prägt sein Einfluss die Modewelt. Designer*innen greifen seine Ideen auf. “Saint Laurent” bleibt eine der wichtigsten Marken der Modebranche. Eine Geschichte über Kreativität, Mut und die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden.
Perspektiven auf die Modeikone Yves Saint Laurent
Zu Wort kommen unter anderem Dominique Deroche, die ehemalige Pressesekretärin von Yves Saint Laurent, die Autorin Catherine Ormen, die Modehistorikerin Valerie Steele sowie die Modejournalistin Joelle Diderich.