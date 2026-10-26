Kultur
Versace
Versace steht für Luxus, Supermodels und Popkultur. Nach der Ermordung von Gründer Gianni Versace droht der Absturz. Kann Donatella die Marke retten?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Knallige Farben, ikonische Runways und kompromisslose Opulenz: Versace ist mehr als nur Mode. Es ist ein Lebensgefühl. Die 3sat-Dokumentation erzählt die Geschichte eines der schillerndsten Modehäuser der Welt: von den Anfängen im süditalienischen Reggio Calabria bis zum globalen Luxusimperium.
Versace und die Ära der Supermodels
Im Zentrum steht die Familie Versace: Das kreative Genie Gianni, sein Bruder Santo, der strategische Kopf des Unternehmens, und seine Schwester Donatella, zunächst Muse und Netzwerkerin, später selbst erfolgreiche Designerin. Gemeinsam revolutionieren die Geschwister die Mode, verbinden Popkultur, Musik und Haute Couture. Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford werden zu den prägenden Supermodels ihrer Generation und sind eng mit dem Aufstieg des Hauses Versace verbunden.
Doch auf dem Höhepunkt des Erfolgs erschüttert ein Mord die Welt: 1997 wird Gianni Versace vor seiner Villa in Miami erschossen. Was folgt, ist ein dramatischer Kampf um das Überleben der Marke. Donatella übernimmt und muss sich zurecht finden zwischen Erwartungsdruck, persönlichen Krisen und einem sich wandelnden Modemarkt.
Von der Modeikone zum Neubeginn unter Prada
Mit ikonischen Momenten wie dem "Jungle Dress"-Auftritt von Jennifer Lopez gelingt ihr eine Sensation. Versace bleibt relevant, als Marke der Stars und der großen Bilder. Doch mit Donatellas Rückzug 2025 und der Übernahme durch Prada beginnt ein neues Kapitel für das Haus, erstmals ohne die Familie im Zentrum.
Was bleibt von einer Marke, wenn ihre Gründer verschwinden? Kann der Mythos Versace ohne sie überhaupt weiterleben? Eine Geschichte über Ruhm, Verlust und die ewige Neuerfindung eines der berühmtesten Modeimperien.
Perspektiven auf eine weltberühmte Luxusmarke
Zu Wort kommen unter anderem die ehemalige PR-Chefin für Versace Deutschland Doris Brugger, das Kuratoren-Duo der "Gianni Versace Retrospective" Saskia Lubnow und Karl von der Ahé, die Modehistorikerin Valerie Steele, der Versace-Sammler Salvatore Alderuccio sowie die Modejournalistin Joelle Diderich.