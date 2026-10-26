Kultur
Dior
Vom bahnbrechenden "New Look" zum globalen Luxusunternehmen: Christian Dior prägt die Modewelt bis heute. Der Film erzählt die Geschichte des Hauses und seiner kreativen Visionären.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Ein Kleid elektrisiert die Modewelt: Bei einer Auktion in Paris erzielt ein Dior-Kleid einen Rekordpreis von über 600.000 Euro. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für die anhaltende Faszination eines Modehauses, das seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten der Welt zählt.
Christian Diors "New Look" verändert die Modewelt
Die 3sat-Dokumentation erzählt, wie aus einem jungen Mann aus der Normandie einer der einflussreichsten Couturiers des 20. Jahrhunderts wird. Als Christian Dior 1947 seinen berühmten "New Look" präsentiert, verändert er die Welt der Mode radikal. Üppige Stoffe, schmale Taillen und opulente Silhouetten treffen den emotionalen Nerv der Nachkriegszeit und machen Dior über Nacht zur Sensation.
Nach dem frühen Tod des Gründers schreiben neue kreative Köpfe die Geschichte des Hauses weiter. Yves Saint Laurent, John Galliano und andere Designer prägen Dior auf unterschiedliche Weise. Sie treiben das Haus zwischen Eleganz und Provokation voran, zwischen Tradition und radikalem Wandel.
Mehr als Mode: Der Mythos Dior
Heute ist Dior ein globales Luxusimperium und Teil eines milliardenschweren Marktes, in dem jede Kollektion Erwartungen erfüllen muss. Dennoch bleibt das Geheimnis des Erfolgs ein anderes: Dior verkauft mehr als Kleidung, sondern vielmehr ein Gefühl – Schönheit, Selbstbewusstsein und Sehnsucht.
Zu Wort kommen unter anderem die Unternehmerin und Haute-Couture-Sammlerin Mouna Ayoub, die Modehistorikerin Valerie Steele, der Direktor der Dior-Galerie Olivier Flaviano, die Modeauktionatorin Kerry Taylor, die Autorin Catherine Ormen sowie Jürgen Michaelsen, der als Assistent von Christian Dior gearbeitet hat.