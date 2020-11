Barocke Weihnachten

Zutaten:



250 g griffiges Mehl

6 Dotter

2 EL saurer Rahm

2 EL Rum

Prise Salz

Eiklar

Backfett

Zucker

Marmelade



Zubereitung:



Mehl auf ein Küchenbrett sieben, leicht salzen, Dotter draufschlagen, mit Sauerrahm und Rum (oder etwas Weißwein) einen Teig abarbeiten (etwas weicher als einen Nudelteig), eine halbe Stunde kühl rasten lassen, dann dünn auswalken und die entsprechenden Gebäcksformen daraus bereiten:



"Rosenkrapfen": Rosenblätter ausstechen, verschieden groß, fünfmal einradeln oder ausstechen, mit Eiklar zusammenkleben wie Rosenblätter und in heißem Schmalz herausbacken, herausheben, zuckern, mit hellroter Marmelade oder Honig innen füllen. Diese Rosenkrapfen waren im Wiener Becken besonders als Hochzeitsgebäck gebräuchlich.



Für "Zimtstutzerln" benötigt man Teigflecken von 10x9 cm, für "Schneeballen" Flecken von 10x11cm, die man fingerbreit vier- bis sechsmal einschneidet, ohne dabei den Rand durchzuschneiden. Die Teigstreifen abwechselnd mit dem Kochlöffel auffädeln, übereinanderziehen und in heißem Fett schwimmend herausbacken. Abtropfen lassen, anzuckern bzw. mit Zimt bestreuen. Diese "Schneeballen" werden gegendweise auch "Maulkörbe" genannt. Die Anzahl der Eier richtet sich hauptsächlich nach der Beschaffenheit des Mehls. Ähnlich wie die Schneeballen werden auch die "Branntweinschartel" in der Buckligen Welt zubereitet, nur werden die eingeschnittenen Teigstreifen nicht auf dem Kochlöffel aufgefädelt, sondern untereinander verschlungen. Vor dem Servieren werden sie mit gezuckertem, wasserverdünntem Zwetschkenschnaps übergossen.



Aus dem gleichen Mürbteig, dem man nur etwas gestoßenem Anis beigibt, bereitet man "Hobelspäne": Teig messerrückendick auswalken, in fingerbreite, spannenlange Streifen radeln, je einen Teigstreifen um den hölzernen Kochlöffelstiel drehen (vom Stielende gegen die Schaufel hin), in heißes Schmalz halten und so backen.