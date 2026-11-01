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Portrait einer Autorin

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erLesen spezial zur Buch Wien 2026

In dieser Ausgabe von erLesen Spezial wirft Heinz Sichrovsky einen Blick auf die bevorstehende Buch Wien, die größte Buchmesse in Österreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.11.2026
10:05 - 10:35 Uhr

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Zu Gast ist Lisz Hirn, die in ihrem jüngsten Buch "Gehorchen - Über das Wesen der Autorität" Fragen über Macht und Machtlosigkeit, Hierarchie und Autorität stellt.

Außerdem begrüßt Heinz Sichrovsky Tamara Štajner (Bild oben). Sie wurde 2024 mit dem KELAG-Preis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur ausgezeichnet und stellt ihren neuen Roman "Luft nach unten" - eine moderne Familiengeschichte, übers Muttersein und eine fragile, sich stets wandelnde Welt - vor.

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