Kultur
erLesen spezial zur Buch Wien 2026
In dieser Ausgabe von erLesen Spezial wirft Heinz Sichrovsky einen Blick auf die bevorstehende Buch Wien, die größte Buchmesse in Österreich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
Zu Gast ist Lisz Hirn, die in ihrem jüngsten Buch "Gehorchen - Über das Wesen der Autorität" Fragen über Macht und Machtlosigkeit, Hierarchie und Autorität stellt.
Außerdem begrüßt Heinz Sichrovsky Tamara Štajner (Bild oben). Sie wurde 2024 mit dem KELAG-Preis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur ausgezeichnet und stellt ihren neuen Roman "Luft nach unten" - eine moderne Familiengeschichte, übers Muttersein und eine fragile, sich stets wandelnde Welt - vor.