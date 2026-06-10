Kultur
erLesen - Sendung vom 5. Juli 2026
Heinz Sichrovsky empfängt in dieser Ausgabe von erLesen zwei intellektuelle Größen der europäischen Kulturlandschaft: Valery Tscheplanowa und Robert Pfaller.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.07.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
Valery Tscheplanowa (Bild oben) hat ihren zweiten Romen "Ist es Liebe" vorgestellt. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin wirft darin große Fragen nach Liebe zwischen zwei völlig unterschiedlichen Menschen auf.
Ebenfalls zu Gast ist der Philosoph Robert Pfaller mit seinem jüngsten Buch "Klare Striche zu wunden Punkten". Darin spannt er einen Bogen über sein Schaffen und kommentiert viele gesellschaftliche Umbrüche der letzten Jahre.