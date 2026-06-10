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Das Bild zeigt eine Frau mit kurzen, blonden Haaren, die in einem schlichten, ärmellosen schwarzen Oberteil gekleidet ist. Sie steht aufrecht vor einem dunklen Hintergrund und hat ihre Arme hinter dem Rücken verschränkt. Ihr Gesicht ist ausdrucksvoll und sie schaut direkt in die Kamera. Die Beleuchtung hebt ihre Augen und den Gesichtsausdruck hervor, während der dunkle Hintergrund einen starken Kontrast bietet. Es handelt sich um eine Porträtaufnahme.

Kultur

erLesen - Sendung vom 5. Juli 2026

Heinz Sichrovsky empfängt in dieser Ausgabe von erLesen zwei intellektuelle Größen der europäischen Kulturlandschaft: Valery Tscheplanowa und Robert Pfaller.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.07.2026
10:05 - 10:35 Uhr

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Das Bild zeigt einen Mann mittleren Alters mit grauen, leicht gewellten Haaren und einem dichten, grauen Bart. Er trägt eine dunkle, lässige Oberbekleidung sowie ein schwarzes T-Shirt. Sein Blick ist ernst und nachdenklich, während er in die Kamera schaut. Im Hintergrund ist eine einfarbige, schlichte graue Wand zu sehen. Der Fokus des Bildes liegt auf dem Gesicht des Mannes, das von einer Brille und einem intelligenten Ausdruck geprägt ist. Die Gesamtatmosphäre vermittelt einen Eindruck von Ernsthaftigkeit und Intellektualität.
Robert Pfaller.
Quelle: ORF III

Valery Tscheplanowa (Bild oben) hat ihren zweiten Romen "Ist es Liebe" vorgestellt. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin wirft darin große Fragen nach Liebe zwischen zwei völlig unterschiedlichen Menschen auf.

Ebenfalls zu Gast ist der Philosoph Robert Pfaller mit seinem jüngsten Buch "Klare Striche zu wunden Punkten". Darin spannt er einen Bogen über sein Schaffen und kommentiert viele gesellschaftliche Umbrüche der letzten Jahre.

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