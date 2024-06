T.C. Boyle

Quelle: ORF/ORF III/Thomas Ecke Berlin.

Der US-Altmeister T.C. Boyle ist der Stargast dieser Ausgabe von erlesen. Der Zig-Millionen-Bestseller-Autor widmet sich in seinem jüngsten Werk, dem Erzählband "I Walk Between the Raindrops", auf humoristische Weise düsteren Themen von Sterblichkeit bis zum Untergang der Zivilisation.



Ildiko von Kürthy (Bild ganz oben) ist Spezialistin in der Unterhaltungsliteratur. In ihrem neuen Roman "Eine halbe Ewigkeit" geht es um das Älterwerden, mit seinen Herausforderungen und Chancen.



Katharina Winkler ist Germanistin, Theaterwissenschaftlerin, Autorin und Schauspielerin. In Ihrem neuen Buch "Siebenmeilenherz" schreibt sie in kindlich unschuldiger Sprache über Unsagbares, über sexualisierte Gewalt und Missbrauch.