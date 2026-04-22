erLesen - Sendung vom 3. Mai 2026

Der in Tirol geborene und in Hamburg lebende Schriftsteller Norbert Gstrein gehört zu den großen Erzählern der Gegenwart. "Im ersten Licht" heißt sein Buch und darin blickt er auf das 20. Jahrhundert zurück, auf die beiden Weltkriege: mit psychologischer Tiefenschärfe und gesellschaftlicher Analyse.



Und Anna Felnhofer (Bild ganz oben) gehört seit ihrer siegreichen Teilnahme beim Wettlesen um den Ingeborg Bachmann Preis zum literarischen Kanon in Österreich. Das neue Buch der promovierten Psychologin "Prosopon" wirft Felnhofer einen Blick darauf, wie man mit übermächtiger Sprache und dem Verlust von Identität umgeht.