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Das Bild zeigt eine Frau mit mittellangen, braunen Haaren. Sie trägt ein enges, dunkles Oberteil mit einem hohen Kragen. Ihr Blick ist konzentriert, während sie ein VR-Headset in beiden Händen hält und dabei ist, es auf ihren Kopf zu setzen. Der Hintergrund ist hell und neutral, wodurch die Aufmerksamkeit auf die Frau und das Headset gelenkt wird. Die Umgebung ist schlicht, ohne auffällige Elemente. Es handelt sich um eine Momentaufnahme, die den Einsatz von Virtual-Reality-Technologie suggeriert.

Kultur

erLesen - Sendung vom 3. Mai 2026

Heinz Sichrovsky empfängt in dieser Ausgabe von erLesen zwei äußert erfolgreiche Literaten: Norbert Gstrein und Anna Felnhofer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.05.2026
10:35 - 11:05 Uhr

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Norbert-Gstrein

Der in Tirol geborene und in Hamburg lebende Schriftsteller Norbert Gstrein gehört zu den großen Erzählern der Gegenwart. "Im ersten Licht" heißt sein Buch und darin blickt er auf das 20. Jahrhundert zurück, auf die beiden Weltkriege: mit psychologischer Tiefenschärfe und gesellschaftlicher Analyse.

Und Anna Felnhofer (Bild ganz oben) gehört seit ihrer siegreichen Teilnahme beim Wettlesen um den Ingeborg Bachmann Preis zum literarischen Kanon in Österreich. Das neue Buch der promovierten Psychologin "Prosopon" wirft Felnhofer einen Blick darauf, wie man mit übermächtiger Sprache und dem Verlust von Identität umgeht.

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