erLesen - Sendung vom 26. Mai 2024

Heinz Sichrovsky, Christoph Ransmayr

Quelle: ORF/produktionsraum/Tobias Gayer

Altmeister und Millionenbestsellerautor Christoph Ransmayr sammelt in seinem neuen Erzählband „Als ich noch unsterblich war" 13 Kurzgeschichten, in denen er sein Publikum auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt entführt.



Lisz Hirn ist längst im philosophischen Kanon angelangt und versucht in ihrem jüngsten Werk „Der überschätzte Mensch" das zu finden, was einen Menschen im 21. Jahrhundert ausmacht.



Und Valerie Fritsch (Bild oben) erzählt in Ihrem neuem Roman „Zitronen" von der Ungeheuerlichkeit der Liebe.