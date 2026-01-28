Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. erLesen
  4. erLesen - Sendung vom 22. Februar 2026
Julya Rabinovich, Autorin

Kultur

erLesen - Sendung vom 22. Februar 2026

Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Prominente und Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast die Autorin Julya Rabinowich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.02.2026
10:05 - 10:40 Uhr

Mehr

erLesen

erLesen

In der aktuellen Sendung ist die gefeierte in Leningrad geborene Wiener Autorin und Kolumnistin Julya Rabinowich zu Gast. Mit einem Auszug aus ihrem ersten Roman "Die Erdfresserin" war sie 2011 für den Bachmannpreis nominiert.

Ihr neuer Roman trägt den Titel "Mo & Moritz" und soll vor allem junge Lesende ansprechen. Im Buch werden die komplexen Begegnungen von junger, queerer Liebe mit Gesellschaft und Religion erforscht. Dieses Werk wurde bereits kurz nach Erscheinen als Jugendbuch des Monats von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.