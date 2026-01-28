erLesen - Sendung vom 22. Februar 2026

In der aktuellen Sendung ist die gefeierte in Leningrad geborene Wiener Autorin und Kolumnistin Julya Rabinowich zu Gast. Mit einem Auszug aus ihrem ersten Roman "Die Erdfresserin" war sie 2011 für den Bachmannpreis nominiert.



Ihr neuer Roman trägt den Titel "Mo & Moritz" und soll vor allem junge Lesende ansprechen. Im Buch werden die komplexen Begegnungen von junger, queerer Liebe mit Gesellschaft und Religion erforscht. Dieses Werk wurde bereits kurz nach Erscheinen als Jugendbuch des Monats von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet.