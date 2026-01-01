Kultur
erLesen - Sendung vom 18. Jänner 2026
Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Prominente und Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Im Büchermagazin wird über Lieblingslektüre, aktuelles Tagesgeschehen, Historisches und auch sehr Persönliches gesprochen. Dieses Mal zu Gast: Frank Schätzing.
- 25.01.2026
- 12:25 - 13:00 Uhr
In dieser besonderen Ausgabe von erlesen besucht Moderator Heinz Sichrovsky den Bestsellerautor Frank Schätzing in seinem Tonstudio in Köln.
Der Autor und Musiker Frank Schätzing schreibt in seinem jüngsten Buch "Space Boy" über seine besondere Verbindung zu Musiklegende David Bowie.
Außerdem wirft "erLesen einen Blick auf aktuelle Neuerscheinungen, der Winter ist schließlich die beste Lesesaison.