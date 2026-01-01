Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Männer, die in einem Tonstudio stehen. Im Hintergrund erkennt man eine Wand aus Ziegelsteinen, die mit einem bunten Neon-Schild dekoriert ist. Das Neonlicht zeigt den Schriftzug „ronnie scott's“, umgeben von weiteren bunten Lichtern. Der Mann links, Frank Schätzing, hält ein Buch mit dem Titel "Space Boy", das sich auf seine Verbindung zur Musiklegende David Bowie bezieht. Er trägt ein schwarzes Jackett über einem blauen Hemd. Sein Gesicht wirkt ernst, und er schaut direkt in die Kamera. Der Mann rechts, Heinz Sichrovsky, lächelt und trägt ein gemustertes Hemd in Blau mit kleinen weißen Blumen. Beide Männer stehen nahe beieinander und posieren für das Foto. Im Vordergrund sind offenbar verschiedene Kartons zu sehen, was auf eine Veranstaltung oder ein Interview hinweisen könnte. Die Atmosphäre des Raumes wirkt kreativ und einladend, passend zu einem Tonstudio.

Kultur

erLesen - Sendung vom 18. Jänner 2026

Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Prominente und Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Im Büchermagazin wird über Lieblingslektüre, aktuelles Tagesgeschehen, Historisches und auch sehr Persönliches gesprochen. Dieses Mal zu Gast: Frank Schätzing.

Sendetermin
25.01.2026
12:25 - 13:00 Uhr

erLesen

erLesen
In dem Bild sind zwei Männer in einem Gespräch zu sehen. Auf der linken Seite sitzt ein Mann in einem schwarzen Anzugjackett, mit einem Hemd in Blau. Er hat graue Haare und einen Bart. Er hält ein Heft oder Buch in der Hand und lächelt. Gegenüber, auf der rechten Seite, sitzt ein Mann mit hellen, grauen Haaren und einem gepflegten Bart. Er trägt ein bunteres Hemd mit einem floralen Muster und Jeans. Im Hintergrund ist eine Ziegelwand zu sehen, an der ein Neonlicht leuchtet, das den Schriftzug "ronnie scott’s OPENNIGHTLY" zeigt. Daneben hängt ein Poster mit einer stilisierten Abbildung von David Bowie. Außerdem steht im Bild ein Couchtisch, dessen Oberfläche mit verschiedenen Bildern und Büchern bedeckt ist, und es sind auch Glasbecher zu sehen. Der Boden ist mit einem Teppich dekoriert. Die Umgebung wirkt gemütlich und hat den Charakter eines kreativen Raumes.
Heinz Sichrovsky, Frank Schätzing.
Quelle: ORF III

In dieser besonderen Ausgabe von erlesen besucht Moderator Heinz Sichrovsky den Bestsellerautor Frank Schätzing in seinem Tonstudio in Köln.

Der Autor und Musiker Frank Schätzing schreibt in seinem jüngsten Buch "Space Boy" über seine besondere Verbindung zu Musiklegende David Bowie.

Außerdem wirft "erLesen einen Blick auf aktuelle Neuerscheinungen, der Winter ist schließlich die beste Lesesaison.

