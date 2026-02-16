Hauptnavigation

  erLesen - Sendung vom 15. März 2026
Ein Mann sitzt in einem Cafe und blickt in Richtung Kamera

Kultur

erLesen - Sendung vom 15. März 2026

Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast: Marc Elsberg und Verena Gotthardt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.03.2026
10:05 - 10:35 Uhr

Eine Frau in einem hellen Pulli vor einer beigefarbenen Wand
Verena Gotthardt
Quelle: Verena Gotthardt

Der Erfolgsautor Marc Elsberg bescheibt in seinem neuen Thriller "Eden - Wenn das Sterben beginnt"ein dystopisches Szenario, wo sich die Weltmeere gegen die Menschen erheben.

Ebenfalls zu Gast ist Verena Gotthardt. Ihr neues Buch trägt den Titel "Die jüngste Zeit". Die Erzählungen dieses Bandes sind lyrisch verdichtete Erkundungen von Erinnerung, Zeit und Vergänglichkeit. Mit einem Text aus diesem Buch trat Verena Gotthardt im Jahr 2021 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur an.

