Kultur
erLesen - Sendung vom 15. März 2026
Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast: Marc Elsberg und Verena Gotthardt.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 15.03.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
Der Erfolgsautor Marc Elsberg bescheibt in seinem neuen Thriller "Eden - Wenn das Sterben beginnt"ein dystopisches Szenario, wo sich die Weltmeere gegen die Menschen erheben.
Ebenfalls zu Gast ist Verena Gotthardt. Ihr neues Buch trägt den Titel "Die jüngste Zeit". Die Erzählungen dieses Bandes sind lyrisch verdichtete Erkundungen von Erinnerung, Zeit und Vergänglichkeit. Mit einem Text aus diesem Buch trat Verena Gotthardt im Jahr 2021 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur an.