Das Bild zeigt zwei Männer, die an einer Bartheke sitzen. Der Raum hat eine rustikale Atmosphäre mit Backsteinmauern und Holzelementen. Die Bartheke ist aus Holz und Metallrohren gefertigt. Auf der Theke stehen Gläser, darunter ein Glas mit rotem Wein und ein weiteres mit Wasser. Der Mann links trägt einen schwarzen Anzug mit einem schwarzen Hemd und hat graues Haar. Er blickt direkt in die Kamera, wirkt nachdenklich. Der Mann rechts sitzt in einem dunklen, strukturierten Blazer und einem blauen Hemd. Er hat kurze, blonde Haare und trägt eine Brille. Auch er schaut in die Kamera, hat einen ernsten Gesichtsausdruck. Im Hintergrund sind weitere Regale mit Gläsern zu sehen, und an der Wand hängen Lampen, die für indirektes Licht sorgen. In der Ecke ist eine Tür zu erkennen, die einen schlichten Design hat. Die Atmosphäre des Raumes wirkt freundlich und einladend, geeignet für Gespräche oder Interviews.

Kultur

erLesen - Sendung vom 14. Dezember 2025

Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast Dimitré Dinev und Proschat Madani.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.12.2025
10:50 - 11:20 Uhr

Mehr

erLesen

erLesen

Dimitré Dinev bringt seinen epochalen Roman "Zeit der Mutigen" mit.

Das Bild zeigt eine Frau mit lockigem, braunem Haar, die auf einer Mauer sitzt. Sie trägt ein graues Oberteil und eine schwarze Latzhose mit weißen Streifen. Ihre Arme sind auf den Knien abgelegt, und sie hat ein entspanntes Lächeln auf dem Gesicht. Der Hintergrund besteht aus einer Ziegelwand und einer unvollendeten, verwitterten Wandstruktur, die auf eine Baustelle hinweist. Im Bild sind zudem metallische Bauelemente sichtbar, die an einen Bauzaun erinnern. Die Lichtverhältnisse sind warm, was eine freundliche Atmosphäre erzeugt.
Proschat Madani.
Quelle: ORF III

In diesem Familienroman beschreibt der Gewinner des Österreichischen Buchpreises 2025 - dieser wurde am 10. November 2025, einige Wochen nach Aufzeichnung dieser Sendung, an Dimitré Dinev überreicht - wie Menschen schwierige Zeiten mit Mut und Zuversicht überstehen können.

Und: Proschat Madani hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Im autobiografischen Buch "Leben spielen" erlaubt sie Einblick in ihr Leben als Schauspielerin und reflektiert über die großen Themen des Lebens.

