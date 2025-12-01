Kultur
erLesen - Sendung vom 14. Dezember 2025
Mit Biss und Charme begrüßt Heinz Sichrovsky Autorinnen und Autoren zum Literaturgespräch. Dieses Mal zu Gast Dimitré Dinev und Proschat Madani.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.12.2025
- 10:50 - 11:20 Uhr
Dimitré Dinev bringt seinen epochalen Roman "Zeit der Mutigen" mit.
In diesem Familienroman beschreibt der Gewinner des Österreichischen Buchpreises 2025 - dieser wurde am 10. November 2025, einige Wochen nach Aufzeichnung dieser Sendung, an Dimitré Dinev überreicht - wie Menschen schwierige Zeiten mit Mut und Zuversicht überstehen können.
Und: Proschat Madani hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Im autobiografischen Buch "Leben spielen" erlaubt sie Einblick in ihr Leben als Schauspielerin und reflektiert über die großen Themen des Lebens.