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Robert Menasse am Place Sainte-Catherine, Brüssel.

Kultur

erLesen - Sendung vom 12. April 2026

In dieser Ausgabe von erLesen begrüßt Heinz Sichrovsky unter anderem zwei wahre Größen der österreichischen Literatur: Robert Menasse und Laura Freudenthaler.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.04.2026
10:20 - 10:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Robert Menasses neues Buch "Die Lebensentscheidung" ist ein eindringliches Buch über Leben und Sterben, über Liebe, Familie und Abschied nehmen.

Ebenfalls zu Gast ist Laura Freudenthaler mit ihrem neuen Roman "Iris". Ein feministischer Text darüber, was es für eine Frau bedeutet, dass Erfahrungen in ihre Körper eingeschrieben sind, über Generationen und Jahrhunderte hinweg.

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