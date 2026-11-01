Kultur
Andrea Wulf und Lutz Seiler
In der neuen Folge druckfrisch trifft Literaturkritiker Denis Scheck die Historikerin Andrea Wulf und den Schriftsteller Lutz Seiler.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2026
- 12:30 - 13:00 Uhr
Das Buch "Der Reisende" von Andrea Wulf ist die spannende Biografie des Naturforschers und Revolutionärs Georg Forsters.
Lutz Seiler schreibt in seinem Roman "Das tickende Herz" über Liebe und Schamanismus.
Außerdem empfiehlt Denis Scheck eine Biografie über den legendären Gastro-Kritiker Wolfram Siebeck. Und wie gewohnt kommentiert er pointiert die Bestseller-Liste, diesmal Belletristik.