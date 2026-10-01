Kultur
Druckfrisch
Dörte Hansen "Broder" ** Dora Kaprálová "Die Mariborhypnose ** Denis Scheck empfiehlt: "Das Buch der Vögel" ** Top 10 "Sachbuch"
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.10.2026
Orientierung im Bücherdschungel verspricht Denis Scheck. Scheck besucht Schriftsteller, stellt Neuerscheinungen vor und spart dabei weder an Lob noch an Kritik.
Seine bissigen und humorvollen Kommentare zu den Büchern der Spiegelbestenliste aus der Kölner Bücherhalle sind beliebt und gefürchtet. Im persönlichen Gespräch entlockt er Autoren aktueller Bestseller interessante Hintergründe zu
ihren Werken.