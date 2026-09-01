Kultur
Druckfrisch
In der neuen Folge "druckfrisch" begegnet Literaturkritiker Denis Scheck der Kölner Autorin und Journalistin Şeyda Kurt und spricht über ihr Belletristikdebüt "Zeit der Monster" sowie den Musiker und Schriftsteller Sven Regener, der einmal mehr ins 80er-Jahre-Westberlin führt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.09.2026
Zudem trifft er den Musiker und Schriftsteller Sven Regener, der einmal mehr ins 80er-Jahre-Westberlin führt. Dazu empfiehlt er Literatur, die für den Deutschen Buchpreis nominiert ist - den Roman "Die Lücken" von Shida Bazyar.
Die Bestsellerliste Belletristik wird in gewohnt kritischer Weise durchleuchtet auf hop oder top.