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Judith Schalansky - Druckfisch

Kultur

Siri Hustvedt und Judith Schalansky

In der neuen Folge „druckfrisch“ begegnet Denis Scheck starken Frauen, die über ihre Liebe und über den Text als Mittel und Material geschrieben haben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.05.2026
12:30 - 13:00 Uhr

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druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck

druckfrisch

Siri Hustvedt und Judith Schalansky sprechen über Tod und Geister, Schreiben und Finden. Dazu empfiehlt unser Literaturkritiker preisgekrönte feministische Horrorgeschichten von Samantha Schweblin und hat die Münchner Band „The Notwist“ zu Gast.

Die Bestsellerliste Belletristik wird in gewohnt kritischer Weise durchleuchtet und wer aufs Rollband kommt, landet wie immer in der Transportkiste für jene Literatur, die zurückgestellt wird ins Regal.

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