Kultur
"Maurice und Maralyn", "Die elfte Stunde" und "Die besseren Nächte"
Denis Scheck empfiehlt "Maurice und Maralyn" | Salman Rushdie · "Die elfte Stunde" | Musiker des Monats · Jimi Tenor | Top 10 · "Sachbuch" | Joachim Sartorius · "Die besseren Nächte"
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.04.2027
Seine bissigen und humorvollen Kommentare zu den Büchern der Spiegelbestenliste aus der Kölner Bücherhalle sind beliebt und gefürchtet. Im persönlichen Gespräch entlockt er Autoren aktueller Bestseller interessante Hintergründe zu ihren Werken.