„Erebos 3“, „Die Frau als Mensch 2: Schamaninnen“ und „Tagebücher der Jahre 1957-62“
Dieses Mal bei Druckfrisch: „Erebos 3“ von Ursula Poznanski, „Die Frau als Mensch 2: Schamaninnen“ von Ulli Lust und „Tagebücher der Jahre 1957-62“ von Arno Schmidt. Und: Denis Schecks pointiert die Revue der Spiegel-Bestsellerliste, diesmal im Bereich Sachbuch.
Mit der Erebos-Reihe hat die österreichische Schriftstellerin Ursula Poznanski eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Jugendbuch-Serien überhaupt erschaffen. Mit „Erebos 3“ erscheint die neueste Fortsetzung.
Außerdem stellt Denis Scheck den neuen Comic „Die Frau als Mensch 2: Schamaninnen“ von Ulli Lust vor und empfiehlt die „Tagebücher der Jahre 1957-62“ von Arno Schmidt, einem der wichtigsten Schriftsteller deutscher Nachkriegsliteratur, welcher heute 112 Jahre alt geworden wäre.
Die Band Joasihno bringt neue Popmusik aus Bayern.
Seine bissigen und humorvollen Kommentare zu den Büchern der Spiegelbestenliste aus der Kölner Bücherhalle sind beliebt und gefürchtet. Im persönlichen Gespräch entlockt er Autoren aktueller Bestseller interessante Hintergründe zu ihren Werken.