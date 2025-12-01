Kultur
„No Way Home“, „Am Meerschwein übt das Kind den Tod“ und „Schattennummer“
Eine dramatische Dreiecksgeschichte aus Amerika und eine eigenwillige Mutter-Tochter-Beziehung aus Deutschland: die neuen Bücher von T.C. Boyle und Nora Gomringer. Außerdem empfiehlt Denis Scheck den neuen Roman des bekanntesten unbekannten US-Autors: Thomas Pynchons aberwitziges Werk „Schattennummer“. Und wie immer: pointierte Kommentare zur aktuellen SPIEGEL-Bestsellerliste, diesmal Belletristik.
T.C. Boyle: „No Way Home”
Diesmal ist es kein Umweltroman geworden, sondern eine archaische Liebesgeschichte. Zwei Männer kämpfen um dieselbe Frau. T.C. Boyle erzählt in seinem neuen Roman von Terry und Jesse, der eine ist ein Assistenzarzt aus L.A., der andere ein Biker aus der Provinz. Terry hat sich in Bethany verliebt, Jesse, ihr Ex, kann nicht von ihr lassen. Eifersucht, Aggressionen, am Ende offene Gewalt. Die Geschichte spielt in Nevada, wirkt wie ein Neo-Western - ungewöhnlich für T.C. Boyle, aber auch hier gelingt es ihm, verborgene Gefühle, falsche Selbstbilder und große Träume seiner „Helden“ mitreißend zu schildern.
Nora Gomringer: “Am Meerschwein übt das Kind den Tod“
Dies ist ein ganz besonderes Erinnerungsbesuch. Nora Gomringer, Lyrikerin, Poetry-Slammerin und vieles mehr, erzählt von ihrer vor vier Jahren verstorbenen Mutter, einer „lustigen, herben, emotional erpresserischen und zugleich großzügigen“ Frau. Die hatte es nicht leicht mit ihrem eher nur „punktuell monogamen“ Mann, dem Dichter Eugen Gomringer. Szenen aus allen Lebensphasen bilden das Puzzle einer spannungsreichen Mutter-Tochter-Beziehung, die offenbar Noras wichtigste Schule fürs Leben war. Inklusive der eigenwilligen Begründung der Mutter, warum es sinnvoll ist, Kindern kurzlebige Kleintiere zu schenken.