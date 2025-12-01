„No Way Home“, „Am Meerschwein übt das Kind den Tod“ und „Schattennummer“

Diesmal ist es kein Umweltroman geworden, sondern eine archaische Liebesgeschichte. Zwei Männer kämpfen um dieselbe Frau. T.C. Boyle erzählt in seinem neuen Roman von Terry und Jesse, der eine ist ein Assistenzarzt aus L.A., der andere ein Biker aus der Provinz. Terry hat sich in Bethany verliebt, Jesse, ihr Ex, kann nicht von ihr lassen. Eifersucht, Aggressionen, am Ende offene Gewalt. Die Geschichte spielt in Nevada, wirkt wie ein Neo-Western - ungewöhnlich für T.C. Boyle, aber auch hier gelingt es ihm, verborgene Gefühle, falsche Selbstbilder und große Träume seiner „Helden“ mitreißend zu schildern.