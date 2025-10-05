Kultur
„Was wir wissen können“, „Das Geschenk“ und „Erzählungen: Band 1 von Franz Kafka“
„Was wir wissen können“ von Ian McEwan, „Das Geschenk“ von Gaea Schoeters und „Erzählungen: Band 1 von Franz Kafka“, die Empfehlung von Denis Scheck. Außerdem: Die Top 10 der Belletristik.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 05.10.2025
- 12:30 - 13:00 Uhr
Denis Schecks bissigen und humorvollen Kommentare zu den Büchern der Spiegelbestenliste aus der Kölner Bücherhalle sind beliebt und gefürchtet. Im persönlichen Gespräch entlockt er Autoren aktueller Bestseller interessante Hintergründe zu ihren Werken.