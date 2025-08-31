Kultur
Druckfrisch
Percival Everett lässt in "Dr. No" einen Helden auftreten mit dem Namen Wala Kitu, was aus zwei verschiedenen Sprachen übersetzt so viel heißt wie Nichts Nichts.
Dr. No ist natürlich auch ein Schurke aus dem Bond Film "007 jagt Dr. No". Bei Everett ist der Schurke ein Milliardär und der Auftraggeber des Mathematikers Dr. No, der eine geheime, in Fort Knox aufbewahrte Box öffnen muss, deren Inhalt ein Nichts sein soll.
Nach dem Debüt "Muttersprache" legt die 1993 in Bozen geborenen Autorin Maddalena Fingerle ihren zweiten Roman vor: "Mit deinen Augen". Gaia, Tochter wohlhabender Eltern, die in München ihre Italianità mit reichlich Essen und Reden feiern, soll möglichst verkuppelt werden an einen passenden Mann. Problem: Gaia wurde gerade von ihrer Freundin verlassen und hat absolut kein Interesse an Männern.
Denis Scheck empfiehlt: "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram". Geschichte erscheint mitunter als ununterbrochene Kette von Blutbädern. Warum also nicht einmal die Antike nacherzählen wie einen John-Wick-Film – mörderisch spannend, brutal und voller Gewalt. Das dachten sich der furchtlose Althistoriker Michael Sommer und Stefan von der Lahr, legendärer Lektor für historische Sachbücher im Verlag C.H. Beck.
Außerdem: Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Belletristik.