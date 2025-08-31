druckfrisch

Nach dem Debüt "Muttersprache" legt die 1993 in Bozen geborenen Autorin Maddalena Fingerle ihren zweiten Roman vor: "Mit deinen Augen". Gaia, Tochter wohlhabender Eltern, die in München ihre Italianità mit reichlich Essen und Reden feiern, soll möglichst verkuppelt werden an einen passenden Mann. Problem: Gaia wurde gerade von ihrer Freundin verlassen und hat absolut kein Interesse an Männern.



Denis Scheck empfiehlt: "Die verdammt blutige Geschichte der Antike ohne den ganzen langweiligen Kram". Geschichte erscheint mitunter als ununterbrochene Kette von Blutbädern. Warum also nicht einmal die Antike nacherzählen wie einen John-Wick-Film – mörderisch spannend, brutal und voller Gewalt. Das dachten sich der furchtlose Althistoriker Michael Sommer und Stefan von der Lahr, legendärer Lektor für historische Sachbücher im Verlag C.H. Beck.



Außerdem: Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Belletristik.