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Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der auf einem Stuhl sitzt. Er trägt ein graues T-Shirt und eine blaue Jeans. Der Mann hat einen kurzen, dunklen Haarschnitt und lächelt. Er scheint in einer Aufführung oder Präsentation zu sein, da er ein Mikrofon an einem kleinen Tisch neben sich hat. Der Hintergrund ist in warmen, orangefarbenen Tönen gehalten, was auf eine Bühnenbeleuchtung hindeutet. Es handelt sich um eine Szene aus einem kulturellen Event, dem Donauinselfest.

Kultur

Tom Walek - Donauinselfest 2026

Tom Walek - eine der bekanntesten Stimmen Österreichs - ist seit über 20 Jahren für den "Ö3-Wecker" im ganzen Land unterwegs. Jetzt steht er erstmals auf einer Bühne!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.08.2026
01:45 - 02:15 Uhr
Verfügbar in
EBU

Mit seinem Mikrofon und einem charmanten Grinsen stellt er den Menschen scheinbar harmlose Fragen und sorgt dabei regelmäßig vor einem Millionenpublikum für großes Staunen, Lacher und Kult-Momente im Radio.

Jetzt präsentiert er sein erstes Bühnenprogramm "Es kann jeden treffen" - und mit ihm die besten, witzigsten und absurdesten "Mikromann"-Fragen aus zwei Jahrzehnten. Auf der ORF III Kulturbühne gibt's eine Kostprobe!

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