Kultur
Tom Walek - Donauinselfest 2026
Tom Walek - eine der bekanntesten Stimmen Österreichs - ist seit über 20 Jahren für den "Ö3-Wecker" im ganzen Land unterwegs. Jetzt steht er erstmals auf einer Bühne!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.08.2026
- 01:45 - 02:15 Uhr
- Verfügbar in
- EBU
Mit seinem Mikrofon und einem charmanten Grinsen stellt er den Menschen scheinbar harmlose Fragen und sorgt dabei regelmäßig vor einem Millionenpublikum für großes Staunen, Lacher und Kult-Momente im Radio.
Jetzt präsentiert er sein erstes Bühnenprogramm "Es kann jeden treffen" - und mit ihm die besten, witzigsten und absurdesten "Mikromann"-Fragen aus zwei Jahrzehnten. Auf der ORF III Kulturbühne gibt's eine Kostprobe!