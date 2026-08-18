Kultur
Thorsteinn Einarsson - Donauinselfest 2024
Der smarte Sänger mit isländischen Wurzeln live auf der Insel! Der aus Reykjavik stammende Sänger und Songwriter Thorsteinn Einarsson hat schon eine beeindruckende Karriere hinter sich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.09.2026
- 03:10 - 04:10 Uhr
Drei veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich, ein Austrian Amadeus Music Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland gehen bereits auf das Konto des 27- Jährigen.