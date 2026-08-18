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Das Bild zeigt eine bunte und feierliche Atmosphäre am Donauinselfest in Wien. Auf der Bühne befinden sich große, hell erleuchtete Scheinwerfer, die ein warmes Licht ausstrahlen. Zu sehen sind auch zwei große Leinwände, auf denen möglicherweise Auftritte oder Videos gezeigt werden. Im Vordergrund steht eine große Menschenmenge, die dicht gedrängt vor der Bühne steht und die Performance anscheinend enthusiastisch verfolgt. Die Zuschauer sind in einer Vielzahl von Outfits gekleidet, die von lässig bis festlich reichen. Der Himmel ist zur Dämmerungszeit gefärbt und zeigt sanfte Farbverläufe von Blau bis Orange, was zur festlichen Stimmung beiträgt. Aus verschiedenen Richtungen sind Zelte und Stände zu erkennen, die wahrscheinlich zusätzliche Aktivitäten oder Verkaufsstände darstellen.

Kultur

Thorsteinn Einarsson - Donauinselfest 2024

Der smarte Sänger mit isländischen Wurzeln live auf der Insel! Der aus Reykjavik stammende Sänger und Songwriter Thorsteinn Einarsson hat schon eine beeindruckende Karriere hinter sich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.09.2026
03:10 - 04:10 Uhr

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Donauinselfest – Sendetypical

Donauinselfest

Drei veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich, ein Austrian Amadeus Music Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland gehen bereits auf das Konto des 27- Jährigen.

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