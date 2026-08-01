Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Donauinselfest
  4. Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader - Donauinselfest 2026
Das Bild zeigt zwei Männer auf einer Bühne. Sie stehen nebeneinander, beide halten Mikrofone in der Hand und sprechen miteinander. Der Mann links trägt ein hellblaues Hemd und schwarze Jeans. Der Mann rechts hat ein weißes Hemd an und trägt eine Brille. Im Hintergrund ist eine dunkle Bühnendeko zu sehen, erhellt von bunten Lichtern, die für eine festliche Atmosphäre sorgen. Auf der Bühne befinden sich mehrere schwarze Stühle, und auf einem der Stühle steht ein Glaskrug. Die Gesamtstimmung wirkt lebhaft und interaktiv, vermutlich in einem Interview- oder Performance-Setting vor Publikum.

Kultur

Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader - Donauinselfest 2026

Robert Palfrader und Thomas Hangweyrer porträtieren heimische prominente Personen im einzigartigen Interview-Rahmen so, wie diese bisher noch nicht in Erscheinung getreten sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.08.2026
00:55 - 01:45 Uhr

Mehr

Donauinselfest – Sendetypical

Donauinselfest

Und diesmal vor Live-Publikum im ORF-III-Kulturzelt mit einem spannenden Überraschungsgast. Hier wird nicht lange gefackelt, hier wird geredet, gedacht - und manchmal auch herrlich abgeschweift.

Hangweyrer und Palfrader nehmen das Publikum mit auf eine Reise irgendwo zwischen genialer Eingebung und gepflegtem Unsinn. Spontan, unberechenbar und immer für eine Überraschung gut: ein Auftritt, bei dem man nie ganz weiß, was als Nächstes passiert - aber genau das macht den Reiz aus.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.