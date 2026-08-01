Kultur
Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader - Donauinselfest 2026
Robert Palfrader und Thomas Hangweyrer porträtieren heimische prominente Personen im einzigartigen Interview-Rahmen so, wie diese bisher noch nicht in Erscheinung getreten sind.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 00:55 - 01:45 Uhr
Und diesmal vor Live-Publikum im ORF-III-Kulturzelt mit einem spannenden Überraschungsgast. Hier wird nicht lange gefackelt, hier wird geredet, gedacht - und manchmal auch herrlich abgeschweift.
Hangweyrer und Palfrader nehmen das Publikum mit auf eine Reise irgendwo zwischen genialer Eingebung und gepflegtem Unsinn. Spontan, unberechenbar und immer für eine Überraschung gut: ein Auftritt, bei dem man nie ganz weiß, was als Nächstes passiert - aber genau das macht den Reiz aus.