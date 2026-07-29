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Auf dem Bild ist eine lächelnde Frau zu sehen, die ein Mikrofon in der Hand hält. Sie trägt ein kurzärmliges, bauchfreies T-Shirt mit einem auffälligen, rot-blauen Druck und eine helle Jeans. Ihr Haar ist blond und fällt locker über die Schultern. Im Hintergrund ist ein großes, rosa Banner zu erkennen. Die Atmosphäre wirkt fröhlich und energisch, passend zu einer Veranstaltung im Freien. Die Frau scheint auf einer Bühne zu stehen, was auf ein Event hinweist.

Kultur

PÄM - Donauinselfest 2026

„Bäng, bäng, bäng! Hier kummt die PÄM!“ Und mit ihr ein Album, das Empowerment laut in die Musikwelt trägt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
02:20 - 03:05 Uhr

Die Kunstfigur ist mehr als eine Sammlung starker Songs – es ist ein Manifest für Frauenpower, radikale Selbstliebe und gegen gesellschaftliche Normen. Die niederösterreichische Künstlerin PÄM feiert darauf Body Positivity ohne Filter und erinnert daran, dass Echtheit immer stärker ist als fremde Zuschreibungen.

Mit purer Energie, Humor und Selbstbewusstsein schafft sie Musik, die Herzen erreicht und den Status quo herausfordert - diesmal auf der Hitradio Ö3-Bühne am Donauinselfest. Eine klangvolle Rebellion, die leise Stimmen lauter macht und zeigt: So wie man ist, ist man genau richtig.

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