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  4. Monica Weinzettl & Gerold Rudle - Donauinselfest 2026
Das Bild zeigt zwei Personen auf einer Bühne. Zu sehen sind Monica Weinzettl und Gerold Rudle, die in einer humorvollen Interaktion miteinander stehen. Monica Weinzettl trägt ein helles, kurzärmliges Hemd und dunkle, bequeme Hose. Ihr Haar ist zu einem lockeren Dutt frisiert, und sie hat eine Brille auf. Gerold Rudle steht etwas seitlich mit dem Rücken zur Kamera und trägt ein farbenfrohes Hemd mit einem Pflanzenmuster und helle, lockere Hosen. Zwischen den beiden steht ein runder Tisch mit zwei Gläsern Wasser darauf. Die Bühne ist in schwaches Licht getaucht, mit farbigen Lichtern, die eine warme Atmosphäre schaffen, und der Hintergrund ist dunkel. Die Personen scheinen in eine lebhafte Rede oder Vorstellung vertieft zu sein, wobei Weinzettl ihre Arme ausbreitet, als ob sie einen Punkt betonen möchte. Die Szene vermittelt eine entspannte und humorvolle Stimmung.

Kultur

Monica Weinzettl & Gerold Rudle - Donauinselfest 2026

Das lustigste Ehepaar auf der österreichischen Kabarettbühne: 15 Jahre nach ihrer Trauung erscheint für Monica Weinzettl und Gerold Rudle der Weg zum Altar rückblickend wie ein Spaziergang.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.08.2026
01:15 - 01:45 Uhr
Verfügbar in
EBU

Der weitere Beziehungsweg dagegen gleicht sehr oft einem Geduldspiel – einem Puzzle, bei dem stets ein Stein fehlt, die Randstücke bröckeln und ein nicht passendes Teilchen feststeckt.

Seien Sie dabei, wenn Weinzettl & Rudle charmant, aber auch auf ihre bekannt scharfsinnige Art den Finger auf die Schwachstellen legen.

Es kann auch tröstlich sein, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist – denn eines ist sicher: Ein "für immer" ist ein lieber Versuch oder ein frommer Wunsch, aber manchmal ist es auch einfach nur ein Irrtum.

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