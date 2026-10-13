Kultur
Katrina - Donauinselfest 2026
"Walking On Sunshine" oder "Love Shine Alight" waren die großen Hits von Katrina and the Waves. Dann folgte eine Solokarriere.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 21:45 - 22:40 Uhr
Nach der erfolgreichen Bandkarriere etablierte sich Katrina Leskanich auch solo mit internationalen Tourneen, eigenen Alben sowie TV- und Radioauftritten.
Bis heute begeistert sie mit energiegeladenen Live-Shows und neuer Musik, darunter ihre aktuelle Single "Honey Lamb" (2025). Beim Donauinselfest steht Katrina gemeinsam mit ihrer neuen Band auf der Radio Wien Festbühne und sorgt für ein echtes Festival-Highlight