Kultur
KAMRAD - Donauinselfest 2026
Mit seinem internationalen Hit „I Believe“ gelang KAMRAD 2022 der große Durchbruch. Der Song wurde über 300 Millionen Mal gestreamt und mit mehreren Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.08.2026
- 04:20 - 06:20 Uhr
Auch Tracks wie "Feel Alive" und "Be Mine" entwickelten sich zu europaweiten Erfolgen und dominierten die Charts sowie das Radio. Neben ausverkauften Tourneen und Festivalauftritten überzeugte KAMRAD auch als Coach bei "The Voice of Germany".
Trotz seines Erfolgs bleibt der deutsche Singer-Songwriter authentisch, nahbar und voller Energie. Genau diese Mischung macht auch seine Live-Shows besonders und begeistert Fans in ganz Europa - heute endlich auf der Hitradio Ö3-Festbühne am Donauinselfest.